6月19日に公開される本木雅弘主演映画『黒牢城』のキャラクターカットと人物相関図が公開された。 参考：『黒牢城』第79回カンヌ映画祭カンヌ・プレミア部門出品へ本木雅弘らが喜びのコメント 本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞した米澤穂信の同名小説を映画化するミステリー大作。『岸辺の旅』『Cloud クラウド』などの黒沢清が監督を務めた。 主演の本木のほか、菅田将暉、吉高由里子、