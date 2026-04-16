漫画家のゆすぎさんの漫画「自分の好きが、重荷になった話」が、Xで合計2万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者はある映画を見て心を大きく動かされました。数日後に友人とその映画の話になり、まだ見ていないという友人に「映画館で見た方がいい！」と強く勧めたのですが、友人の反応は…という内容で、読者からは「自分のことすぎる…」「これ、ウチの夫だ（笑）」「はっきり言ってくれ