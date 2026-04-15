新年度。官公庁や一部一般企業では人事異動の季節だが、演芸界でもちょっとした動きがあった。 講談師の宝井琴調（70）が新会長に就任した講談協会は、今年度から一般社団法人として活動を始めることを宣言した。これまでの講談協会は、いわゆる任意団体という建付け。 「お若い方がアパートを借りる際に、任意団体だとなかなか世間に分かっていただけなかったり、保育所に入れる時にも任意団体では弱い」（琴調）という