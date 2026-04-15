◇パ・リーグロッテ9―7日本ハム（2026年4月15日ZOZOマリン）ロッテは雨中の激闘を制し、連敗を「3」で止めた。サブロー監督（49）は「今日は難しいゲームだったが打ち勝ってくれたし、しっかり守ってくれた。日頃のうっぷんが今日で晴れた」とほっとした表情を浮かべた。1番・藤原、2番・西川で合計7安打7打点の大当たり。その意図を「どっちが1、2番でもかまわないんですけどちょっと四球の多い藤原を1番に長打の