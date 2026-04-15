SKY-HIが、本日4月15日に7作目となるオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』をリリース。あわせて、本作にも収録されているBMSGアーティストとのコラボ楽曲全6曲を収めた配信EP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』も配信開始となった。本作は、SKY-HIがラッパー、プロデューサー、BMSG CEO、そして一人の人間として人生と向き合う中で見てきたものや培ってきた人生観を凝縮した作品