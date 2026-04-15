●主要4局GP帯で8本の新番組がスタート 4月も半分が過ぎて今春スタートの新番組がそろいつつある。ただ報道・情報番組やゴールデン・プライム帯のレギュラー番組に春ドラマのキャストが連日出演し、ネット上の動きも活発な一方で、バラエティの動きは少ないように見えてしまう。主要4局のゴールデン・プライム帯で放送されるバラエティの新番組は下記の8つ。『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(フジテレビ系、火