2026年3月18日、開業5周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。"We are all STARS!"をテーマに、マリオのゲームでおなじみの無敵アイテム「スーパースター」をモチーフにしたさまざまな体験・グルメ・グッズを楽しめる。USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」が5周年○スターであふれる! 5周年のアニバーサリーデコレーションスーパー・ニンテンドー・ワールドは大人