女子プロレスラーに転身したタレント・インフルエンサーのフワちゃんによる「ラスベガス遠征」をめぐる投稿が波紋を広げている。「師匠」葉月選手とのペアでタッグマッチ参戦予定も......フワちゃんはSNS上での不適切発言をきっかけに24年8月から芸能活動を休止していたが、2025年11月に女子プロレス団体・スターダムに入団。プロレスラーとして活動を再開した。活動休止期間には海外のプロレス道場などをめぐり、トレーニングを積