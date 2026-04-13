【注目度S級】☆note（5243）1QサービスFocus：初の通期黒字化に向けた進捗と、AIアシスタント機能による課金継続率の伸びを確認 【注目度A級】◎TENTIAL（325A）2Q繊維Focus：BAKUNE等の主力製品の伸びと、上場直後の成長投資による利益への影響をチェック◎農業総合研究所（3541）2Q商社Focus：物流効率化による利益率の改善状況と、産直卸事業の流通総額の拡大ペースがカギ◎ユーピーア&#