4月14日 注目決算 注目度S：note、注目度A:TENTIALほか
4月14日 注目決算 注目度S：note、注目度A:TENTIALほか
【注目度S級】
☆note（5243） 1Q サービス
Focus：初の通期黒字化に向けた進捗と、AIアシスタント機能による課金継続率の伸びを確認
【注目度A級】
◎TENTIAL（325A） 2Q 繊維
Focus：BAKUNE等の主力製品の伸びと、上場直後の成長投資による利益への影響をチェック
◎農業総合研究所（3541） 2Q 商社
Focus：物流効率化による利益率の改善状況と、産直卸事業の流通総額の拡大ペースがカギ
◎ユーピーアール（7065） 2Q サービス
Focus：物流「2024年問題」後のパレット需要継続と、DX関連サービスの収益貢献に注目
【注目度B級】
○三機サービス（6044） 3Q サービス
【4月14日発表予定 173社】
■2月期 本決算（74社）
■5月期 3Q（27社）
■8月期 2Q（47社）／4月期 2Q（1社）
■11月期 1Q（24社）
※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。