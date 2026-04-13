4月14日 注目決算　注目度S：note、注目度A:TENTIALほか

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【注目度S級】
☆note（5243）　1Q　サービス
Focus：初の通期黒字化に向けた進捗と、AIアシスタント機能による課金継続率の伸びを確認

【注目度A級】
◎TENTIAL（325A）　2Q　繊維
Focus：BAKUNE等の主力製品の伸びと、上場直後の成長投資による利益への影響をチェック
◎農業総合研究所（3541）　2Q　商社
Focus：物流効率化による利益率の改善状況と、産直卸事業の流通総額の拡大ペースがカギ
◎ユーピーアール（7065）　2Q　サービス
Focus：物流「2024年問題」後のパレット需要継続と、DX関連サービスの収益貢献に注目

【注目度B級】
○三機サービス（6044）　3Q　サービス

【4月14日発表予定　173社】

■2月期 本決算（74社）

ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（135A）サービス フュージョン（3977）サービス インターライフHD（1418）建設 ＢｅｅＸ（4270）サービス エスフーズ（2292）食品 ボードルア（4413）サービス スタジオアリス（2305）サービス リックソフト（4429）サービス いちご（2337）不動産 サーバーワークス（4434）サービス クオンタムソリューションズ（2338）サービス 市進HD（4645）サービス ディップ（2379）サービス ＭＯＲＥＳＣＯ（5018）石油 タビオ（2668）商社 マーキュリー（5025）サービス ガーデン（274A）サービス セレコーポレーション（5078）建設 ワイズテーブルコーポレーション（2798）サービス ＪＭＡＣＳ（5817）非鉄金属製品 イートアンドHD（2882）食品 ベクトル（6058）サービス 北の達人コーポレーション（2930）化学 シンメンテHD（6086）サービス ピックルスHD（2935）食品 富士精工（6142）機械 ベースフード（2936）食品 アクアライン（6173）サービス フォルシア（304A）サービス メタリアル（6182）サービス ＤＣＭHD（3050）小売業 オキサイド（6521）電気機器 スターシーズ（3083）小売業 ベイカレント（6532）サービス Ｊ・フロントリテイリング（3086）小売業 日宣（6543）サービス ドトール・日レスHD（3087）サービス オープングループ（6572）サービス ありがとうサービス（3177）小売業 ツインバード（6897）非鉄金属製品 買取王国（3181）小売業 ＡＬｉＮＫインターネット（7077）サービス ＳＦＰHD（3198）サービス ジオコード（7357）サービス アークコア（3384）商社 エコス（7520）小売業 クリエイト・レストランツHD（3387）サービス ポプラ（7601）小売業 プログレス・テクノロジーズグループ（339A）サービス エスケイジャパン（7608）商社 ティーケーピー（3479）不動産 テイツー（7610）小売業 バロックジャパンリミテッド（3548）小売業 コパ・コーポレーション（7689）商社 ユナイテッド＆コレクティブ（3557）サービス 東京衡機（7719）精密機器 ジェイドグループ（3558）小売業 幸和製作所（7807）その他製造 システムインテグレータ（3826）サービス 三陽商会（8011）商社 テラスカイ（3915）サービス ラピーヌ（8143）商社 エディア（3935）サービス 高島屋（8233）小売業 エルテス（3967）サービス 松屋（8237）小売業 イズミ（8273）小売業 エーアイテイー（9381）倉庫 バリュークリエーション（9238）サービス 松竹（9601）サービス 東宝（9602）サービス 乃村工芸社（9716）サービス 昴（9778）サービス アークランズ（9842）小売業

■5月期 3Q（27社）

ファーストコーポレーション（1430）建設 サイバーステップHD（3810）サービス 日本国土開発（1887）建設 岡山製紙（3892）パルプ・紙 Ｄ＆Ｍカンパニー（189A）サービス アクセルスペースHD（402A）輸送用機器 ロゴスHD（205A）建設 テンダ（4198）サービス パソナグループ（2168）サービス 室町ケミカル（4885）医薬品 ＩＫHD（2722）小売業 Ｇｌｏｂｅｅ（5575）サービス グロービング（277A）サービス ジーデップ・アドバンス（5885）商社 ジェイフロンティア（2934）食品 三機サービス（6044）サービス パシフィックネット（3021）サービス Ｇｕｎｏｓｙ（6047）サービス 東武住販（3297）不動産 タケダ機械（6150）機械 エレベーターコミュニケーションズ（353A）サービス シー・エス・ランバー（7808）その他製造 メディカルネット（3645）サービス シーラHD（8887）不動産 レント（372A）サービス テーオーHD（9812）小売業 ＩＧポート（3791）サービス

■8月期 2Q（47社）／4月期 2Q（1社）

ウエストHD（1407）建設 サイエンスアーツ（4412）サービス マテリアルグループ（156A）サービス ヒト・コミュニケーションズHD（4433）サービス Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ（190A）医薬品 東名（4439）通信 鉄人化HD（2404）サービス トリプルアイズ（5026）サービス プラップジャパン（2449）サービス ＡＢＥＪＡ（5574）サービス グロースエクスパートナーズ（244A）サービス プロディライト（5580）通信 ＩＮＧＳ（245A）サービス 日本ＰＣサービス（6025）サービス 出前館（2484）サービス セラク（6199）サービス ウェルディッシュ（2901）食品 アスタリスク（6522）電気機器 ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス（2927）食品 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ（7035）サービス カワサキ（3045）商社 ユーピーアール（7065）サービス ハピネス・アンド・ディ（3174）小売業 グッドパッチ（7351）サービス ＡＮＡＰHD（3189）小売業 ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ（7352）サービス ＴＥＮＴＩＡＬ（325A）繊維 マニー（7730）精密機器 日創グループ（3440）非鉄金属製品 プリントネット（7805）その他製造 アクサスHD（3536）小売業 トランザクション（7818）その他製造 農業総合研究所（3541）商社 さいか屋（8254）小売業 プリモグローバルHD（367A）小売業 ａｂｃ（8783）その他金融 ＳＨＩＦＴ（3697）サービス ＡＶＡＮＴＩＡ（8904）不動産 エータイ（369A）サービス フューチャーリンクネットワーク（9241）サービス ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ（3823）※4月期2Q サービス ラストワンマイル（9252）サービス エコモット（3987）サービス 文教堂グループHD（9978）小売業 ウォンテッドリー（3991）サービス 大庄（9979）サービス ペイクラウドHD（4015）サービス オーバーラップHD（414A）サービス

■11月期 1Q（24社）

光フードサービス（138A）サービス 川上塗料（4616）化学 エスプール（2471）サービス フィットクルー（469A）サービス ＴＭＨ（280A）商社 ｎｏｔｅ（5243）サービス ホリイフードサービス（3077）サービス ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（5527）不動産 ラクト・ジャパン（3139）商社 クックビズ（6558）サービス ファンドクリエーショングループ（3266）その他金融 トゥエンティーフォーセブンHD（7074）サービス フィル・カンパニー（3267）建設 ＡＨＣグループ（7083）サービス ユニシアHD（3547）サービス ＦＰパートナー（7388）サービス マネーフォワード（3994）サービス ノダ（7879）その他製造 ＭＩＴHD（4016）サービス くろがね工作所（7997）その他製造 アスマーク（4197）サービス ＣａＳｙ（9215）サービス ＧＲＣＳ（9250）サービス モリト（9837）商社

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

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