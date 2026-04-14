定年を機に、退職金を元手に「経営コンサルタント」として独立開業したA太さん（60歳・男性）。現役時代は大手メーカーの営業部長として広い人脈を持ち、「個人の名前でも仕事が取れる」と自信満々でしたが、会社の看板がなくなった途端に見込み客はゼロに。見栄を張って借りたオフィスの家賃で老後資金をじわじわと削られ、妻に誤魔化しながら不安な毎日を送るシニアの起業事例を紹介します。退職金2,500万円で独立した元営業部長