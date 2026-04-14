「あしたのジョー」の主題歌でも知られる尾藤イサオが、15日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】「徹子の部屋」尾藤イサオ＝テレビ朝日提供 ソロ歌手としてメジャーデビューして今年で62年。82歳の現在もステージに立ち続けている尾藤の元気の秘訣は、ウォーキングと銭湯に行くこと。今年は28年ぶりの新曲のレコーディングに挑戦した