元巨人ヘッドコーチの元木大介（54）が4月7日に自身のInstagramを更新し、タレントの薬丸裕英（60）の還暦祝いに参加したことを報告した。 【画像】“激ヤセ”で話題の元木大介、20kg減の真相を初公開「安心しました」「変わらず格好いい」 投稿では「やっくん還暦祝いでした」とつづり、中山秀征（58）、槙原寛己（62）、高橋由伸（51）、高橋尚成（51）らと過ごしたにぎやかな時間を紹介。高橋由と高橋尚の誕生日も