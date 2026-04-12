打率.263ながら出塁率.500、OPS.868米大リーグ・レッドソックスの吉田正尚外野手は、打率.263ながら出塁率は5割をマーク。OPSも.868を記録しているが、チームの厚い層に阻まれ、ここまで全14試合中9試合の出場にとどまっている。地元ファンから「もっと出場するべきだ」といった声が相次いでいる。メジャー4年目を迎えた吉田は5日（日本時間6日）のパドレス戦で4打数3安打3打点と活躍すると、現在出場3試合連続で安打を放って