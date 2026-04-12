Image: COMODO_tokyo こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。週末の外出、財布とスマホとちょっとした荷物だけ持ち出したいのに、ちょうどいいバッグ選びって意外と難しくないですか？ バックパックまでは必要じゃないけど、ミニバッグは容量が足りないことも……。そんな課題に“ちょうどいい”を目指したのがmachi-yaに登場した「SHIFTE ミニトート