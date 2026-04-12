2026年4月9日、韓国・イーデイリーなどによると、ソウルの繁華街・明洞（ミョンドン）で、タクシーの運賃を払わず、支払いを求めた運転手に暴行を加えたとして、20代の日本人の男が警察に逮捕された。男は5日午後11時ごろ、地下鉄明洞駅付近で現行犯逮捕された。男はタクシー利用後、「目的地ではない場所に降ろされた」と主張し、「払えない」として運賃の支払いを拒否。運転手が同乗していた女性のバッグをつかんだところ、男は