けさ、名古屋市緑区の路上で、60代くらいの男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。 【写真を見る】高速道路高架下の路上で倒れていた男性が死亡 現場の上は「名古屋南JCT」で１台の白い車が放置された状態に 名古屋・緑区 きょう午前6時半前、名古屋市緑区高根山の路上で「男性が倒れている」などと近くの住人から119番通報がありました。警察によりますと、倒れていたのは60代くらいの男性で、心肺停止