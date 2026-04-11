9日、3月の石川県知事選で落選した馳浩前知事（64）が自身のフェイスブックを更新。馳氏が慕う“ある人物”との再会を支持者らに報告した。《4月9日（木曜日）14時20分。》と切り出した馳氏は、《赤坂の日本財団ビルにて、森喜朗会長にご挨拶。》と、元首相の森喜朗氏（88）の元を訪れたことを明かした。「森氏は’69年の初当選から14回連続当選を果たし、’00年には当時の小渕恵三首相が脳梗塞で倒れたことから急遽、首相に就任。