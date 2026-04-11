©ABCテレビ 日本最大級の長さを誇る大阪市の天神橋筋商店街。その一角に佇む「おばんざい鈴」は行列の絶えない料理店です。お客さんのお目当ては、カウンターにずらりと並ぶ手作りのおばんざい。定食はどれも野菜たっぷりでボリューム満点。ヘルシーで美味しくてお腹いっぱいになると評判です。そんなお店を切り盛りするのが村田鈴さん。育ち盛りの息子２人と暮らすシングルマザーです。 ©A