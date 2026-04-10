浦和カルエの外観イメージ 株式会社ビックカメラは4月10日（金）、埼玉県さいたま市の浦和駅西口に「ビックカメラ浦和店（仮称）」を出店すると発表した。オープン時期は2026年秋を予定している。 出店場所は、JR浦和駅西口正面に位置する「浦和カルエ」の地下1階から地上2階部分。店舗面積は約7,245㎡となる。 浦和カルエは、商業、文化、居住の機能を集約した大規模複合施設として、2026年6月末の