喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」が、春の新作ケーキ4種を期間限定で販売中です。SNS上で、「このお値段は本当にお得」「めちゃうま」と話題になっています。【画像】実はデカい！？コチラがバズリ中、コメダの春の新作ケーキ4種です！（5枚）バズり中「くちどけカッサータ」春の新作ケーキ4種のうち、特に注目を集めているのが、なめらかな口どけのクリームチーズに、オレンジピール・チェリー・レーズン・パイン・レモンピ