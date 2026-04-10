人気YouTuber「東海オンエア」のりょうさん（32）が、2026年4月7日、個人チャンネル「ブラーボりょうのボンサバドゥ！チャンネル」を更新。恋人と同棲を始めたことを明かした。「1人でいる時よりも、笑う機会が単純に増える」りょうさんは25年8月、東海オンエアのチャンネルで、恋人ができたことを告白した。26年4月7日公開の動画は、はじめしゃちょーさん（33）と、「Fischer's―フィッシャーズ―」のマサイさん（31）との対談企