運動は健康にいいとされているが、激しい運動はかえって逆効果というデータもあるという。医師の玉谷実智夫さんの書籍『医学的に正しい健康長寿365日』（自由国民社）より、運動と長寿の関係についてご紹介する――。■「続ける」ことが一番大切結論から言いましょう。長寿のための運動で一番大切なのは、「続ける」ことです。なぜかといえば、文字通り「先が長い」から。年を重ねてからも続けられないのでは、いちばん大事な時期