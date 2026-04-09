4月3日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームの西武―楽天1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西川愛也選手にインタビューした模様を放送した。バッティングの感触、注力しなければいけないことについて訊いた。 ――今シーズンも始まりましたが、西川愛也選手は現在の状況をどう想っていますか？ 西川「非常に状態はよくないと思います」 ――バッティン