元TBSアナウンサー・国山ハセン氏（35）が9日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本の老舗旅館への驚きをつづった。国山氏は「日本ヤバい。アメリカに行って気付いた。世界最古の宿が、今も日本で営業している」と切り出すと「1321年続く宿の秘訣3つ（1）枯れない源泉という代替不可能な資産（2）53代・家族による一本の継承の糸（3）『変えない』ことへの圧倒的な覚悟」と紹介。「その宿は『西山温泉慶雲館』創業705年