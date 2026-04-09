三重県桑名市と岐阜県揖斐川町を結ぶ養老鉄道は、「養老鉄道1日フリーきっぷ」をジョルダンが運営するアプリ「乗換案内」で4月9日（木）に発売した。 養老鉄道の全区間が1日乗り放題となるきっぷ。これまで駅員配置駅（桑名・下深谷・多度・駒野・養老・西大垣・大垣・揖斐の各駅）の窓口でのみ販売していた。今回のモバイル化により、スマートフォン上で表示される電子チケットをそのまま利用できる。 沿線の