現在の開花状況を受け、山梨県富士河口湖町の「第15回 富士・河口湖さくら祭り」の開催が4月15日（水）まで延長する。 現在、メイン会場の河口湖北岸ウォーキングトレイルで桜が満開を迎えており、富士山を背景に咲き誇る景観が広がっているという。日没から21時00分にかけては夜桜のライトアップも実施する。 河口湖周辺は標高差があるため、場所や品種によって見頃の時期が異なり、長く桜を楽しめるのが特徴との