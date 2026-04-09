16人に告白されたモテ男子・りおは、前に『今日好き』の企画で関わりのあったゆうひを2ショットに誘う。互いの気持ちを伝え合うなかで距離は縮まり、りおは「マジでかわいい」とデレデレ。「こんなにドキドキしたの初めて」と語るほど、心を動かされた様子のりお。初日から急接近した。【映像】16人に告白されたモテ男子のビジュアル毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。6日は