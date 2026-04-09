勉強机はローテーブルでもよいのか？注意すべき点を解説 勉強するのにローテーブルでもよい？ ローテーブルで勉強がはかどる子もいる リビングで勉強する子の場合、家庭によってはローテーブルを使用しているパターンもあるでしょう。学習机とローテーブル、どちらのほうが集中できるのか、合う・合わないは人によって違うので、ぜひ様子を確認してあげ