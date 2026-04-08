米国のトランプ大統領は4月8日、米国とイランの交渉が不調の場合には、「我々は極めて容易にそれ（軍事攻撃）を再開するだろう」と表明しました。トランプ大統領は米国とイランの2週間にわたる停戦について「非常によいことだ」と述べ、さらにイランに対する軍事的な目標がすべて達成されたとして「我々は軍事面で、やろうと思ったことをすべて完了した。米国は軍事面で完全な勝利を収めた」と主張しました。トランプ大統領は、米