新潮社は、コミック『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』を、2026年4月15日(水)よりコミックシーモアにて先行配信、2026年5月9日(土)より紙およびその他電子書店にて発売。一部のグループ書店限定で特典を配布する。累計10万DLを突破した話題の『Kの支配者』が遂に単行本化。先行配信となるコミックシーモアでは『HOUSE』の6P描き下ろし漫画つき、紙版は一部書店グループ限定で以下の特典が配布される。・アニメイト：B6サイズ４Pリーフ