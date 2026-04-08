【モデルプレス＝2026/04/08】Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS?PLANET」（通称：ボイプラ2）から誕生したグローバルボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）のゴヌ（GEONWOO）が活動を中断することがわかった。4月8日、所属事務所・WAKEONEが公式X（旧Twitter）を通じて明らかにした。【写真】オーディションから誕生・韓国アイドル、日本イベントで初パフォーマンスする様