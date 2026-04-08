4月8日のお釈迦様の誕生日を前に7日、徳島市で子どもたちの健やかな成長を願う「稚児行列」が行われました。この稚児行列は、お釈迦様の生誕を祝うとともに、子どもたちの無病息災を願う伝統行事です。徳島市仏教会では毎年4月7日に行っていて、2026年は0歳から9歳までの子どもたち15人が参加しました。きらびやかな稚児衣装を身にまとった子どもたちは、徳島市寺町の善学寺でお釈迦様の像に甘茶をかけるなど、法要に参加したあと