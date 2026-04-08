4月8日に発表された県内のガソリン価格は、3週連続で値下がりしましたが、アメリカとイランの停戦合意について専門家は、ガソリン価格へすぐに影響はないとみています。8日に発表された、6日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は164.8円でした。先週から2.8円安くなり、3週連続の値下がりとなっています。全国平均は167.4円で、こちらも先週から2.8円値下がりしました。アメリカとイランが2週間の