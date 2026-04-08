鳴門教育大学で4月８日、入学式が行われ、新入生301人が教師への第一歩を踏み出しました。鳴門教育大学には2026年度、大学113人、大学院188人の合わせて301人が入学しました。式では、佐古秀一学長が「今日の社会課題やこれからの社会の在り方を見据えながら、本学での学びを成就してください」と激励の言葉を贈ったのに対し、新入生を代表して増田彩花さんが誓いの言葉を述べました。（入学生代表・増田彩花さん〈学校教育学部〉