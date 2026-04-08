「レモン香るパリパリ旨塩チキン」が2026年4月8日からの期間限定でケンタッキーフライドチキンに登場しました。パリパリの衣と爽やかなレモンで「春の軽やかな季節にぴったりの味わいに」に仕上がっているとのこと。どんな味がするのか気になったので、実際に店舗に行ってオリジナルチキンと食べ比べてみました。【春の定番が今年も進化！】 軽やかなパリパリ食感と爽やかなレモンの香りが春にぴったり！ 「レモン香るパリパリ旨塩