SixTONES田中樹、名前の由来になった大物歌手明かす 兄弟の名前に共通することとは「今で言うキラキラネーム」
【モデルプレス＝2026/04/08】SixTONESの田中樹が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる7時）に出演。自身の名前の由来を明かした。
【写真】田中樹「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット
この日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。メジャーな名字を持つ田中は、自身の名前について、両親が歌手の沢田研二のファンで、沢田のニックネームである「ジュリー」が由来だと明かした。
しかし、初対面の場面では苦労もあるといい、「みんな下の名前で（読み方を）チャレンジしてくれるんですけど、『いつき』くんとか呼ばれて…。『違うんですよ〜、もう田中でいいです』って妥協しちゃうんです」と、切実な悩みを語った。
さらに話題は田中の家族構成へ。田中は5人きょうだいの四男であると切り出し、「長男はおじいちゃんが（名前を）付けたから2文字なんですけど、下4人はみんな1文字」と説明。三男は「彪（ひょうが）」、五男は「彗（すばる）」だと明かした上で、「全員、今で言うキラキラネームです」と紹介し、名前のインパクトにスタジオからは驚きの声が上がった。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】田中樹「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット
◆田中樹、自身の名前の由来になった歌手を告白
この日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。メジャーな名字を持つ田中は、自身の名前について、両親が歌手の沢田研二のファンで、沢田のニックネームである「ジュリー」が由来だと明かした。
◆田中樹、きょうだいの名前に共通すること
さらに話題は田中の家族構成へ。田中は5人きょうだいの四男であると切り出し、「長男はおじいちゃんが（名前を）付けたから2文字なんですけど、下4人はみんな1文字」と説明。三男は「彪（ひょうが）」、五男は「彗（すばる）」だと明かした上で、「全員、今で言うキラキラネームです」と紹介し、名前のインパクトにスタジオからは驚きの声が上がった。（modelpress編集部）
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