セブン-イレブンは、ミニカップ麺「ブタメン」を約2.5倍にした「ブタメンBIG」を、4月12日「ブタメンの日」に合わせ、4月14日から順次、全国の店舗で限定販売する。「ブタメンBIG」は、「ブタメン」をボリュームたっぷりに味わいたいというファンの声に応え、ブタメンを製造･販売するおやつカンパニーと、インスタント麺メーカーのエースコックのコラボで誕生した。2016年から毎年セブン-イレブンで限定販売しており、今年で10年目