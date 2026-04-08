新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アニメ『銀河鉄道999』全113話を４月16日（木）より順次無料一挙放送する。 『銀河鉄道999（スリーナイン）』は、『宇宙戦艦ヤマト』などで知られる漫画家・松本零士によるSFアドベンチャー作品。人間が機械の身体を手に入れることで寿命を数百年に延ばせるようになった世界を舞台に、貧しい少年・星野鉄郎が機械の身体を求めて謎の美女・メーテルとともに銀河鉄道999号で宇宙を旅する