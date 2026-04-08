新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アニメ『銀河鉄道999』全113話を４月16日（木）より順次無料一挙放送する。



『銀河鉄道999（スリーナイン）』は、『宇宙戦艦ヤマト』などで知られる漫画家・松本零士によるSFアドベンチャー作品。人間が機械の身体を手に入れることで寿命を数百年に延ばせるようになった世界を舞台に、貧しい少年・星野鉄郎が機械の身体を求めて謎の美女・メーテルとともに銀河鉄道999号で宇宙を旅する物語。TVアニメは1978年の放送開始以降、全113話が放送されたほか、劇場版アニメや実写ドラマ、舞台など多方面へとメディアミックスを展開。哲学的なテーマと詩的な世界観、そして幻想的な宇宙の旅路を描いた作品として、世代を超えて愛され続けている。



このたび決定した『銀河鉄道999』無料一挙放送企画では、４月16日（木）から５月１日（金）にわたり毎日夜10時30分より、全113話を順次無料一挙放送。放送後１週間、放送エピソードを無料で楽しめる。



(C)松本零士／零時社・東映アニメーション