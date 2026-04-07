大事な初戦を任されたリーダーが、見事期待に応えてみせた。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、開幕戦となる4月6日の第1試合は初戦から大接戦の1〜3位が直接対決。6位からの逆転、そしてチーム悲願の初Vを狙う、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）がトップを獲得した。

【映像】剛腕炸裂！瀬戸熊直樹、トップを手繰り寄せる親跳満一発ツモ

この試合は東家からEX風林火山・勝又健志（連盟）、BEAST X・東城りお（連盟）、瀬戸熊、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）の並びで開始。東1局、瀬戸熊は東城との2軒リーチ。ここでは東城に倍満をツモられ、大きな失点の滑り出しとなった。

東3局1本場、瀬戸熊は勝又から7700点（＋300点）をロン。点棒をほぼ原点に戻すと、同2本場に特大加点のチャンスが訪れた。序盤から赤を2枚使う好形。11巡目にドラの七万を引いてテンパイすると、深い吐息と共に「リーチ」。待ち牌の一万を一発でツモ。リーチ・一発・ツモ・赤2・ドラの1万8000点が炸裂し、東城をマクってトップ目に立った。

その後、佐々木に3局連続のアガリを許して一時はトップから転落するも、東4局2本場にその佐々木から満貫をアガり逆転。さらに南2局もリーチで満貫をツモ。ここではツモった牌を回転しながら叩きつける“トルネードツモ”で、ファンを大いに沸かせるシーンも。チャンスとみるや一気呵成に攻めるその姿は、往年の“クマクマタイム”を彷彿とさせた。

大事な初戦を＋68.8の大トップで終えた瀬戸熊。勝利者インタビューでは東城に倍満をツモられた東1局を「オーラがすごかった、親じゃなくて良かった」と振り返り、初戦トップという結果については「上位3チームは『（トップが）雷電ならいいか』、という感じで終わったんじゃないですかね。多少その思考は働くだろうな、と思っていました」とコメントした。

この試合に向けた心構えは「着順を気にせずに、まずはチームとユニバース（ファン）が『いけるな』という感触が持てるような麻雀を打つこと」と説明し、その上で「それが多少はできたので、なんとか役目は果たせたかなと思います」と満足げに語った。

さらに瀬戸熊は「レギュラーシーズンが終わった時は、みなさんに『おめでとう』の声をかけていただいた。ここからは皆さんを僕らがまた元気づけられるように良い麻雀を打って、上を追いかけていきたいと思います」とファンへ頼もしいメッセージ。視聴者からは「雷電優勝！」「RMO！！」の声が多数寄せられた。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）4万8800点／＋68.8

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）2万5100点／＋5.1

3着 BEAST X・東城りお（連盟）1万8400点／▲21.6

4着 EX風林火山・勝又健志（連盟）7700点／▲52.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

