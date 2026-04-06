千賀滉大が6回途中まで7奪三振の好投【MLB】メッツ 5ー2 ジャイアンツ（日本時間6日・サンフランシスコ）メッツの千賀滉大投手は5日（日本時間6日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発登板。右腕の生命線でもある“伝家の宝刀”が冴えわたり5回までに7奪三振の快投を見せた。日本ファンにもお馴染みの“ピッチングニンジャ”も「お化けフォーク」と絶賛した。初回から三振の山を築いた。今季2試合目の先発マウンドとなった千賀は