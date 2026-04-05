最終日となった「静岡まつり」は天候に恵まれ、大勢の人で賑わいました。会場の一角では市民ボランティアによる清掃活動が行われました。5日の静岡市は夏日の一歩手前となる24.9度まで気温が上がり、2026年最高を記録しました。きのう4日は雨で一部のイベントが中止となった「静岡まつり」ですが、きょう5日は一転、大勢の人で賑わいました、また会場となった駿府城公園の一角では市民参加型の清掃活動が行われました。これは、企