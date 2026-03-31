3月29日の放送で約40年の歴史に幕を閉じた『アッコにおまかせ！』（TBS系）。26日には、番組公式が更新され、最終回の出演者が発表されていた。「出川哲朗さんや勝俣州和さん、松村邦洋さん、カンニング竹山さんといった古株に加え、ニューヨーク、岡田紗佳さん、中川安奈さん、なえなのさんら計16組19人が出演予定です。ラストにふさわしい豪華な顔ぶれとなっていました」（芸能記者）ところがXでは、《生島ヒロシも出してや