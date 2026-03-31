NTTドコモは2026年3月31日、3G通信サービス「FOMA」と、携帯電話向けインターネット接続サービス「iモード」の提供を終了しました。日本のモバイル文化を築いた巨大サービスの終焉に、SNS上では別れを惜しむ声が多く上がっています。【すごい】「えっ…懐かしい」これがドコモの歴代ガラケーです！NTTドコモの公式Xアカウントは「『FOMA』『iモード』は本日をもちましてサービスを終了いたします」と投稿。その上で「待ち