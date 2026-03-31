幅をわずか28cmに抑えた外付けタイプのスマート食洗機「LISSOME J1」を中国LISSOME（リソム）が発表した。AIが食器の汚れを自動判別して洗剤投入量や洗浄時間を自動調整する機能も搭載し、洗剤や洗浄時間を手間なく最小限に抑えられる。本体に水を注いで給水できるので、工事不要で使える。応援購入サイトMakuakeで先行予約販売を開始した。先行価格は74,800円〜で、先行予約期間は5月29日（金）22時まで。一般販売価格は12万円前