東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）の開催を発表した。『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』テーマは“SHINING NEXT”今回の開催地は、新潟県。豊かな自然と文化が息づく同県は、日本有数の米どころとして知られ、食文化