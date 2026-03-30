3月29日、元AKB48のメンバーで女優の篠田麻里子が、Instagramを更新。《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》と、再婚を発表した。

「お相手は、株式会社ナレッジワーク創業者で代表取締役CEOの麻野耕司氏です。交際については、2024年9月に篠田さんがInstagramで報告しているほか、篠田さんの自宅マンションで半同棲状態にあることなどが、これまで報じられてきました」（芸能担当記者）

篠田は2019年、経営者の一般男性と“交際ゼロ日婚”を発表。翌年には長女が誕生している。だが2022年末、篠田のものと思しき音声が流出し、不倫疑惑が報じられた。一連の不倫疑惑を徹底して否定してきた彼女だが、調停を経て2023年に離婚している。

だが“泥沼離婚”を経ても、篠田の輝きは衰えなかったようだ。2024年には新恋人・麻野氏の存在が浮上。当時、本誌「SmartFLASH」は、麻野氏と篠田が過ごした、2泊3日の京都“お泊り旅行”をキャッチしている。

これまでシングルマザーとして奮闘を続けてきた篠田の再婚報告に、祝福の声があがった。一方で、お相手である麻野氏の会社が、懸念されている。

「2025年10月に公開された決算公告では、資産合計は約40億円に対し、負債合計は約30億円。会計期間内に発生した赤字を示す『当期純損失』は、約22億円となっています。決して良好とはいえない業績に、不安の声が寄せられているのです」（経済担当記者）

2003年に慶應義塾大学法学部を卒業し、コンサルティング企業の取締役を経て、2020年に起業した麻野氏。これまで『NEW SALES -新時代の営業に必要な7つの原則-』（ダイヤモンド社）、『THE TEAM 5つの法則』（幻冬舎）など複数の著書を刊行し、経営論を説いてきただけに、この赤字もそこまで心配の必要はないのかもしれないが……。

「順風満帆とは言い難い篠田さんのプライベートが、やっと安定したところですから、ファン心理としては、こうしたお相手の状況についても不安になってしまうのかもしれません」（前出・芸能担当記者）

交際報道から1年半、温めた今回の再婚劇。今度こそうまくいってほしい、と願う人も多いのだろう。