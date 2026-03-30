相良病院は、乳がん治療の専門病院として2014年に全国で初めて「特定領域がん診療連携拠点病院」に認定されました。診断から終末期まで一貫して患者さまに寄り添う医療体制を築き、地域に根ざした信頼ある病院として知られています。今回は、そんな相良病院で働く若手看護師と看護部長に、教育体制や職場の雰囲気、看護師としての成長の機会についてお話を伺いました。※掲載している内容は取材当時（2025年11月）の情報です