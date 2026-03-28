都市型スポーツを気軽に楽しんでもらおうと、大分市内では初となるスケートボード専用施設が完成しました。 大分市は大手公園内におよそ5700万円をかけてスケートボードの専用施設を整備しました。利用開始を前に28日、関係者が出席して完成式典が開かれました。市内の愛好家やプロスケーターが実際に体験し、滑り心地を確かめました。 施設はコンクリート舗装で広さおよそ1000